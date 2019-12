Seit 50 Jahren bei der GGEW AG

Bensheim.Die GGEW AG ehrt jedes Jahr langjährige Mitarbeiter. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung würdigte Vorstand Carsten Hoffmann die diesjährige Jubilarin Monika Weißmüller für ihre Verdienste.

„Dieses Jahr haben wir ein 50-jähriges Dienstjubiläum – darüber freue ich mich ganz besonders. Ich danke Moni Weißmüller für ihr jahrzehntelanges Engagement und die starke Verbundenheit zu unserem Unternehmen“, erklärte Hoffmann. Solche Jubiläen bei der GGEW AG zeigten auch, dass das Unternehmen ein Top-Arbeitgeber in der Region sei, so Hoffmann weiter. Monika Weißmüller startete 1969 ihre Ausbildung zur Industriekauffrau beim Bergsträßer Energieversorger. Seit 1973 ist sie als kaufmännische Angestellte in der Finanzbuchhaltung der GGEW AG in Bensheim tätig. Damals beschäftigte das Unternehmen rund 60 Mitarbeiter, heute sind es um die 220. Seit der Geburt ihres ersten Sohnes ist sie in Teilzeit beschäftigt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.12.2019