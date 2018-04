Anzeige

Um die Verschwisterung mit Leben zu füllen, organisierte Hans Knapp mit der Jugendfeuerwehr 1972 und 1978 eine Zeltfreizeit in Manlay. Bereits 1969 organisierte Willi Schmitt eine Jugendfreizeit in Manlay mit der Trachtengruppe der SKG Zell. Ab 1974 trafen sich die Trachtengruppen regelmäßig zu Sport, Spiel und folkloristischen Veranstaltungen, das eine Jahr in Manlay und das andere Jahr in Zell.

Freundeskreis 2001 gegründet

Auch drei Freizeiten mit der Schülertrachtengruppe der SKG Zell wurden durchgeführt, ebenso Kurzurlaube mit Zeller Jugendlichen, und der Jahrgang 1934/35 verbrachte eine Woche in Manlay. Auch viele private Besuche fanden in beiden Orten statt. Im Jahr 2001 wurde der Freundeskreis Zell – Manlay auf Anregung der Stadtverwaltung Bensheim gegründet, und die Belebung der Verschwisterung wurde weiterhin von Willi Schmitt übernommen.

Die Verschwisterungsfeierlichkeiten finden in diesem Jahr am Pfingstwochenende in Zell und im Jahre 2019 in Manlay statt. Am Samstag, 19. Mai, werden die 51 Gäste aus Manlay um 14 Uhr in Zell erwartet. Dann wird die Bilder-Ausstellung „50 Jahre Verschwisterung“ eröffnet. Am Abend wird auf dem Freizeitgelände der SKG ein Baum gepflanzt zur Erinnerung an die 50-jährige Partnerschaft.

Im Anschluss wird mit der Zeller Kerwejugend gefeiert. Das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt wird auf großer Leinwand übertragen.

Der Festakt im Dorfgemeinschaftshaus in Zell findet am Sonntag, 20. Mai, statt, an dem auch die Schülertrachtengruppe, die Pappetts und die Präsidentengarde Zell mitwirken. Nach dem Überreichen der Gastgeschenke und dem damit verbundenen Sekt-Empfang geht es dann zum gemeinsamen Mittagessen. Am Pfingstmontag, 21. Mai, werden die Gäste am Mittag wieder die Heimreise antreten.

Der Freundeskreis bedankt sich bei der Stadtverwaltung für die vielfältige Unterstützung bei der Vorbereitung der Jubiläumsfeierlichkeiten. red

