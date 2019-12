Seit 60 Jahren Sänger im Chor

Bensheim.Die Mitglieder der Liedertafel Auerbach kamen zu ihrer traditionellen Weihnachtsfeier im Alleehotel in Bensheim zusammen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Peter Neitzel konnten alle Anwesenden sich am Büfett stärken. Den Start in das Programm des Abends begannen die Sängerinnen und Sänger mit dem Lied „Freude klinge in die Welt“.

Nach einer Zusammenfassung der Entwicklung der Liedertafel Auerbach in den Jahren seit der Vereinsgründung begann Heinz Ritsert als Vorsitzender des Sängerkreises Bergstraße die zahlreichen anstehenden Ehrungen mit einem besonderen Jubiläum.

Er konnte Jochen Sommer für 60 Jahre aktives Singen bei der Liedertafel Auerbach die Ehrenurkunde und Anstecknadel des Deutschen Chorverbandes überbringen. Außerdem wurde Sommer zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Die Sängerinnen und Sänger sangen ihm als Ständchen „Mich trägt mein Traum“ von Abba.

Ehrenurkunden des Hessischen Sängerbundes überreichte Heinz Ritsert für zehn Jahre Vorstandstätigkeit als Vorsitzender an Peter Neitzel und für zehn Jahre Tätigkeit als Schriftführerin an Hedi Nungesser. Er wünschte dem Verein bei seinen Schlussworten noch viele erfolgreiche Jahre.

Im Anschluss übernahm Hedi Nungesser die Führung durch das weitere Programm. Die Ehrungen der Liedertafel Auerbach für langjährige aktive und fördernde Mitglieder übergaben Heinz Ritsert und Peter Neitzel gemeinsam. Geehrt wurden

für 5 Jahre Singen im Chor: Helga Kroll und Walter Tydecks

für 10 Jahre Singen im Chor: Gerlinde Hülsmann und Christel Kunz

für 20 Jahre Singen im Chor: Ludwig Geißler

für 30 Jahre Singen im Chor oder Mitgliedschaft: Edith Aring, Christa Emig, Heidi Fertig, Magdalena Hamm, Ursula Honacker, Edith Krauß, Hilde Krauß, Karin Röder, Christa Rößler, Helga Ruppert und Berta Voltz sowie Käthe Brückmann, Elisabeth Seibert und Lieselotte Dürr.

Dank an Leiter und Vorstand

Leider konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht alle Jubilare ihre Urkunde persönlich entgegennehmen. Hedi Nungesser bedankte sich bei den Frauen für die seit der Gründung des Frauenchores 1989 treue Mitgliedschaft bei der Liedertafel Auerbach und hofft auf noch viele folgende gemeinsame Jahre im Chor. Ein ganz besonderer Dank ging an den Chorleiter der Liedertafel Johann Leber, der ebenfalls seit 30 Jahren der Liedertafel angehört. Er sorgt mit viel Engagement, Herzblut und Geduld für das Einstudieren neuer Lieder und den Zusammenhalt im Chor. Ein Dankeschön ging auch an seine Frau Magdalena Leber, die sich um die Pflege der Vereinshomepage kümmert. Dem Ehrenvorsitzenden Gerhard Lützkendorf sowie dem Vorstandsteam wurde für die vielfältige Unterstützung bei den angefallenen Aufgaben im Vorstand gedankt.

Der Rest des Abends wurde bei gemütlichem Beisammensein mit Weihnachtsgeschichten, einem Vortrag von Stubenmusik mit Karin Röder (Flöte), Maria Lang (Flöte) und Udo Lang (Gitarre) und dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern gestaltet. red

