Seit 60 Jahren verheiratet

Bensheim.Ingeborg und Harshavadan Shah feierten am Donnerstag Diamantene Hochzeit. Das Paar, sie ist 83 Jahre alt, er 86 Jahre, zeigte sich an seinem Jubiläum zufrieden, blickte im Gespräch auf ein bewegtes Leben zurück. Der gebürtige Inder hatte zunächst Physik und Mathematik studiert, dann ging er nach England, um Elektrotechnik zu studieren. Seine spätere Frau war zu dieser Zeit gleichfalls in England, um die Sprache zu lernen. Die beiden trafen sich und gingen gemeinsam durchs Leben. Er spezialisierte sich auf den Forschungsbereich in der Raumfahrtelektronik, erhielt als Professor Lehraufträge an Hochschulen, zunächst in Bagdad, später in Darmstadt.

Auch war er ehrenamtlich für Oxfam tätig. Gemeinsam haben sie einen Sohn, mit zur Familie gehören vier Enkelkinder. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.09.2019