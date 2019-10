Seit 60 Jahren verheiratet

AUERBACH.Diamantene Hochzeit feierten in dieser Woche Monika und Lothar Guthier, und dazu gratulierte auch Bensheims Bürgermeister Rolf Richter. Monika Guthier wurde 1942 in Schlesien geboren. Im Zweiten Weltkrieg kam sie in ein Konzentrationslager, von wo ihrer Mutter mit ihr die Flucht gelang. Der Weg führte sie an die Bergstraße.

Lothar Guthier, Jahrgang 1937, stammt aus dem heutigen Heppenheimer Stadtteil Hambach. In Bensheim-Auerbach hat das Ehepaar sein Zuhause gefunden. Die beiden haben sechs eigene Kinder und zwei Pflegekinder großgezogen. Monika Guthier kümmerte sich um die Familie, Lothar Guthier arbeitete zunächst als Lkw-Fahrer. Nach einem schweren Unfall war er als Baumaschinenführer und Bauschlosser bei einem international tätigen Unternehmen beschäftigt. Heute gehören zum Kreis der Familie 13 Enkel und vier Urenkel. Das Hobby des Ehepaars war viele Jahre die Brieftaubenzucht, außerdem sang Monika Guthier in Chören in Hochstädten und Auerbach. thz

