Seit 65 Jahren ein Ehepaar

Bensheim.Allen Grund zu feiern hatten am Donnerstag Gerhard Kuhlmey und seine Frau Sigrid geborene Schubert, die sich vor 65 Jahren das Jawort gaben.

Die Jubilarin erblickte 1932 in Potsdam das Licht der Welt. Aufgewachsen in ihrer Heimatstadt machte sie nach der schulischen Ausbildung eine Lehre zur Floristin. Gerhard Kuhlmey, ebenfalls Jahrgang 1932 und auch in Potsdam geboren und dort zur Schule gegangen, wurde Gärtner. Nach seiner Lehre in einem Meisterbetrieb wechselte er in die elterliche Gärtnerei.

Aus Berlin nach Bensheim

Kennengelernt hat sich das Paar bei der Belieferung von Blumengeschäften. 1953 verlobten sie sich und heirateten zwei Jahre später. Der erste Sohn kam 1958 zur Welt, der zweite dann 1963. 1960 machte sich Familie Kuhlmey auf den Weg, um über das Flüchtlingslager Berlin nach Gießen und weiter nach Böblingen zu kommen, wo es eine Arbeitsstelle in einer Gärtnerei mit Blumengeschäft gab. 1962 zogen Kuhlmeys nach Auerbach.

Der Familienvater arbeitete im Gartenbau Schönberger. Seine Frau versorgte den Haushalt und die Familie. Viele Jahre fuhr Gerhard Kuhlmey dann nach Frankfurt zum Großmarkt, um am dortigen Stand seiner Arbeitgeber Blumen zu verkaufen. Nach 33 Jahren beruflicher Tätigkeit ging er in den Ruhestand.

1972 waren Gerhard und Sigrid Kuhlmey Gründungsmitglieder des Vereins „Bund der Berliner und Freunde Berlins“. Der Verein löste sich 1999 auf. Von Anfang an war Gerhard Kuhlmey Vorsitzender und seine Ehefrau Frauenreferentin. Viele Informationsfahrten nach Berlin organisierte das Ehepaar, die man manchmal mit zwei Bussen unternahm. Gerhard Kuhlmey engagierte sich in Bensheim auch in der Fastnacht. So stand er mit anderen Mitstreitern als „Fastnachts-Fossilien“ bei den großen Karnevalsvereinen als Männerballett auf der Bühne.

Nach der Wende besuchte das Ehepaar das Grundstück der ehemaligen Gärtnerei der Eltern in Potsdam und bekam sogar einen Teil der Fläche wieder zurück. Man baute darauf eine Wochenendlaube, die heute verpachtet ist.

Heute genießt das Jubelpaar die gemeinsame Ruhe im eigenen Garten. Zu den zahlreichen Gratulanten gehörten nicht nur die Kinder mit ihren Familien und viele Freunde und Bekannte, sondern auch Bürgermeister Rolf Richter, der neben Glückwünschen der Stadt Bensheim, des Kreises Bergstraße und des Landes Hessen auch eine „Fraa-vun-Bensem-Tasse“, ein Weinpräsent und eine Notfalldose mitgebracht hatte. Die Glückwünsche des Bundespräsidenten gingen am Morgen pünktlich per Post bei Kuhlmeys ein. df

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.08.2020