Seit 65 Jahren Mitglied der SPD

Die SPD-Vorsitzende Christiane Lux ehrte Hans Bauer für 65-jährige Mitgliedschaft in der SPD. © SPD

Bensheim.Ein seltenes Jubiläum gab es für die Bensheimer SPD: Hans Bauer gehört der Partei seit 65 Jahren an. Anlässlich seines 98. Geburtstags überreichte ihm die Bensheimer Ortsvereinsvorsitzende Christiane Lux die Ehrenurkunde.

Der Jubilar wurde in Bensheim geboren. Nachdem Hans Bauer eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen hatte, begann der Zweite Weltkrieg. Er verbrachte drei Jahre als Nachrichtenhelfer im Afrikakorps unter Feldmarschall Rommel in Tunesien und Ägypten.

Es schlossen sich zwei Jahre Kriegsgefangenschaft in Colorado/USA an. Nach der Rückkehr in die Heimat im Jahre 1947 arbeitete er 15 Jahre bei der Bensheimer Firma Schildmann, die Bekleidung produzierte, als kaufmännischer Angestellter.

Vier Jahre Stadtverordneter

Im Anschluss daran war Hans Bauer bis zu seiner Pensionierung beim Regierungspräsidium Darmstadt, zuletzt in der Schulabteilung, als Sachbearbeiter beschäftigt.

Bauer war in den 1950er und 60er Jahren in der Bensheimer SPD unter anderem als Kassierer aktiv. Von 1960 bis 1964 gehörte er der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung an. Der Jubilar ist seit 66 Jahren verheiratet und hat einen Sohn (der SPD-Stadtverordnete Werner Bauer) sowie zwei Enkel. Hans Bauer liest auch mit 98 Jahren täglich den BA und unternimmt noch kleinere Spaziergänge. red/Bild: SPD

