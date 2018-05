Seit 70 Jahren verheiratet

Anzeige

Als ihre Brüder in den Krieg mussten, half Anna-Maria Christ hinter den Tresen beim Ausschank mit. Ihr späterer Ehemann Alfred Christ kam in Neu-Isenburg auf die Welt und wurde im Jahr 1941 zum Militärdienst eingezogen. Aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, ging er in die Lederindustrie und lernte den Beruf des Feintäschners und stellte aus Leder Handtaschen, Brieftaschen und Aktentaschen her.

Und wie lernt ein Mann aus Neu-Isenburg eine Frau aus dem Ried kennen? Anna-Maria Christ besuchte ihren Freund in Fritzlar, und wie das Leben so spielt, ihr jetziger Mann war der beste Freund des Freundes. „Ich überzeugte beide, dass ich die richtige Wahl für sie wäre“, meinte Alfred Christ schmunzelnd.

Am 21. Mai 1948 wurde in der katholischen Kirche in Einhausen geheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder, ein Sohn ist leider schon verstorben, zwei Enkel und zwei Urenkel. Durch ihre Tochter vermittelt, leben sie seit dem Jahr 2000 in Bensheim. Aber zwischen dem Ruhestand und dem Umzug nach Bensheim hatten Anna-Maria und Alfred Christ für zwanzig Jahre ihre Wahlheimat an der Costa Brava. „Ich hatte dort ein Haus gebaut“, erklärte Alfred Christ. Aber auch in Bensheim fühlen sie sich wohl.

Bürgermeister Rolf Richter gratulierte am Montag dem Paar im Namen der Stadt, des Kreises und des Landes Hessen zu dem besondern Hochzeitstag. tn

