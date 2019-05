Sektverkostung am Riesenfass

Bensheim.Wetterglück hatten die Teilnehmer beim diesjährigen Ausflug des Jahrgangs 1946/47 in die Pfalz: herrlicher Sonnenschein und warme Temperaturen von morgens bis abends – und das am einzigen Tag zwischen dem Dauerregen davor und danach.

Erste Station der Pfalzfahrt war die Klosterruine Limburg oberhalb der Stadt Bad Dürkheim. Die baulichen Reste der Klosteranlage aus dem 12. Jahrhundert wirken immer noch imposant. Das „zweite Frühstück“ konnte vor der Kulisse des Klosters und mit Blick in die Rheinebene eingenommen werden.

In Bad Dürkheim teilte sich die Gruppe zu zwei Stadtführungen auf. Am Kurpark beeindruckte die gelungene Renaturierung der Isenach, die sich auf 1,5 Kilometer Länge durch den Park schlängelt, gesäumt von bunten Blumenrabatten. Der Bachlauf sorgt auch heute noch für die Bewässerung des Gradierwerkes, wo die Sole herabrieselt und die salzhaltige gesunde Luft bewirkt.

Die beiden Stadtführer informierten kurzweilig über die jüngere Geschichte der Stadt, die Salinen, den Weinbau und, nicht zuletzt, über die Historie des berühmten Bad Dürkheimer Wurstmarkts. Zum Abschluss des Stadtrundgangs gab es dann im Weindom am Riesenfass eine Sektverkostung für alle. In Bad Dürkheim blieb dann noch genügend Zeit für ein Kännchen Kaffee, ein Verweilen im Kurpark oder am Gradierwerk, bevor man sich auf den Weg machte, um in einem Weingut in Weisenheim am Berg den Abschluss zu feiern – bei Pfälzer Spezialitäten, Pfälzer Weinen und guten Gesprächen.

Es war klar, dass die Organisatoren wieder mit Lob bedacht wurden. Wichtig wäre den Teilnehmern aber auch, dass das Erlebnis die Runde macht, um noch mehr Jahrgangskollegen und Freunde zu animieren, beim nächsten Mal dabei zu sein.

Über Aktivitäten des Jahrgangs, etwa die Treffen am jeweils letzten Mittwoch eines Monats, informiert auch der Vereinsspiegel im BA. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.05.2019