Selbst Jahrgang 1948 vertreten

Bensheim.„Auch du hier? Freu’ mich, dich wieder mal zu sehen!“ Der Förderverein des Goethe-Gymnasiums hatte eingeladen und weit mehr als 200 Ehemalige kamen bei strahlendem Sonnenschein in die Mensa der Schule. Die beiden Vorsitzenden des Fördervereins, Jochen Breitenbach und Dagmar Ecker, sowie Studiendirektorin Nicole Guthier begrüßten die Gäste, musikalisch eingestimmt von Carla Russow (Gesang) und Franziska Wilkes am Klavier.

Mehr als 70 Jahre Goethe-Gymnasium repräsentierten die Anwesenden: Vier vitale, über 90 Jahre alte Damen vom Abi-Jahrgang 1948 folgten zu ihrem Jubiläum erneut der Einladung und tauschten sich rege mit anderen, jüngeren Ehemaligen aus.

Und auch andere Jubiläums-Jahrgänge nutzten die Gelegenheit und reservierten sich gleich einen eigenen Tisch. Schüler des Abi-Jahrgangs 2019 hatten die Bewirtung übernommen und so konnten sich die Gäste gemütlich unterhalten und in alten Erinnerungen schwelgen. So sorgte auch die Filmvorführung einer DVD des Jubiläums-Jahrgangs 1988 für Begeisterung: Damals waren einige Schüler in der Fernsehsendung „Die 6 Siebengescheiten“ mit von der Partie. Außerdem spielte die Rockband des „Goethe“ einen eigenen Song.

Staunen herrschte bei jenen, die an der Besichtigung des Schulgebäudes teilnahmen: „Alles noch so neu, so viele Computer und gut ausgerüstete Fachräume!“ Die Entdeckerfreude des Abi-Jahrgangs 1993 war groß, als sie den drehbaren Goethe-Kopf, ihr damaliges Abi-Geschenk fanden, doch auch ein wenig Enttäuschung machte sich breit, weil der Trabi, Geschenk des Jahrgangs 1990, im Innenhof nicht mehr auffindbar war. Und manche der Ehemaligen verlustierten sich auf dem Spiel- und Freizeitgelände zwischen Haupt- und Westgebäude, vor kurzem eingeweiht und finanziert mit Sponsorenmitteln und einem Zuschuss des Fördervereins.

„G 8, das läuft?“ Jörg Fischer und Nicole Guthier, die durch die Gebäude führten, konnten diese Frage entschieden bejahen. Denn der zunächst befürchtete Rückgang der Anmeldungen habe sich keineswegs bestätigt, im Gegenteil, die Schule könne mit G 8 und dem daran geknüpften Nachmittagsprogramm auch skeptische Eltern überzeugen. Mehr noch, die G 8-Abiturienten schneiden beim landesweit durchgeführten Zentral-Abitur ausgezeichnet ab. Alle waren sich einig: Ein gelungenes Treffen!

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.09.2018