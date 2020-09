Selbstbehauptung für Kinder

Bensheim.Das Familienzentrum Bensheim bietet in den Herbstferien einen dreitägigen Selbstbehauptungskurs für Kinder ab sechs Jahren an. Am 9., 13. und 16. Oktober von 10 bis 11.30 Uhr lernen die Kinder Strategien bei Beleidigungen, wenn sie geärgert werden und ihnen etwas weggenommen wird.

Bei diesem abwechslungsreichen Kurs wird den Kindern gezeigt, wie sie Konflikte selbstsicher klären und Grenzen leichter respektieren. Durch aktives Mitmachen lernen sie, wie sie souverän und gelassen mit Mobbing-Situationen umgehen können. Kinder im letzten Kitajahr sowie Grundschüler sind hier richtig. red

