Bensheim.„Hat sich der Moralbegriff denn nicht verändert? Ist das Stück noch relevant?“, hört man kurz vor Beginn der Aufführung von Peter Radkes Sprechstück „Selbstbezichtigung“ unter der Regie von Dušan David Pařízek einige Zuschauer im Parktheater Bensheim murmeln. Doch nachdem Stefanie Reinsperger den Monolog auf der Bühne im Rahmen der Woche junger Schauspieler beendet hat, ist klar, dass das 1965 von Peter Handke geschriebene Theaterstück sehr aktuell ist. So sind nicht nur die Inszenierung und das Bühnenbild, da auf einer Leinwand zeitweise Videomitschnitte aus Reinspergers vorherigen Rollen und Aufführungen zu sehen sind, modern - auch der Inhalt trifft den heutigen Zeitgeist, klagt sich die Protagonistin doch neben allen kleinen, aber auch gravierenderen Fehltritten in ihrem Leben ebenso der Umweltverschmutzung wie auch der Selbstbezogenheit und -überschätzung an.

Herausragend agiert Stefanie Reinsperger, die bereits 2015 als Schauspielerin des Jahres geehrt wurde, mit Betonungen, Lautstärke, Mimik und Gestik, so dass der vorerst langweilig zu werden drohende Monolog durchaus komisch und auch emotional wird. Zunächst zeigt sie sich als unschuldiger Mensch, der fast nackt und in Embryonalstellung mit dem Rücken zum Publikum liegt. In dieser Pose legt sie dem Publikum ihre erlernten Fähigkeiten und ihren Werdegang nahe, richtet sich auf, durchlebt Euphorie, Verzweiflung und Wut. Am Ende ist sie eine ernsthafte, in Tränen aufgelöste Figur, die sich mit philosophischen Gedanken auseinandersetzt und eine existentielle Beichte ablegt. Dabei beleuchtet sie einzelne Zuschauer gezielt mit einer Taschenlampe, was den Effekt hat, dass sich der Einzelne über sein eigenes Verhalten und Handeln noch bewusster wird. Vor allem aber rührt dies daher, dass es, obwohl so gut wie jeder Satz mit „Ich habe“ oder „Ich bin“ beginnt, kein wirkliches "Ich" in dem Stück gibt, sondern nur eine exemplarische Figur.

Reinspergers schauspielerische Darbietung war außer Frage hervorragend, jedoch drangen durch die autobiographischen Aspekte, wie zum Beispiel die Kinderbilder der Schauspielerin, die auf die Leinwand projiziert wurden, Teile von Peter Handkes Grundgedanken (wie die Nähe vom Katholizismus zum Kommunismus), die im Programmheft aufgeführt waren, nur ansatzweise durch. Dennoch erntete Stefanie Reinsperger, die erst seit letztem Jahr Teil des Berliner Ensembles ist, gebührenden Applaus und wurde von einem beeindruckten Publikum von der Bühne verabschiedet.