„Selbstbezichtigung“ zum Finale

Bensheim.„Du bist es, deine Verwandten, Freunde und Feinde sind es. Schuldig. Ihr habt gelogen.“ Das sagt zumindest die Hauptdarstellerin in Peter Handkes „Selbstbezichtigung“. „Wir werden alle schuldig sterben“, ist eine Aussage, die hier eine zentrale Rolle spielt.

Die Darstellerin kritisiert in ihrem Monolog die Gesellschaft für das, was sie tut und wofür sie steht. Eine Beichte wird abgelegt – und gleichzeitig der Sinn des Schuldbekenntnisses wird hinterfragt. Sowohl im Katholizismus als auch in totalitären Regimen wird gefordert, seine Sünden zu beichten. Aufzeigen wollte Handke damit eine Nähe der beiden Ordnungsinstanzen. Uraufgeführt wurde das Stück im Jahr 1966. Handke brach bewusst die unausgesprochenen Regeln des Traditionstheaters mit ausgewählten Publikumsbeschimpfungen. Diese damals skurrile Art des Theaters hat sich jedoch gehalten und mit zu einem seiner Markenzeichen entwickelt, die in der heutigen Inszenierung auch vorzufinden sind.

„Selbstbezichtigung“ wird im Rahmen der Woche junger Schauspieler aufgeführt und ist mit 60 Minuten Länge der Schlussakkord des Programms. Das Publikum hat heute Abend (21.) die Möglichkeit, die Inszenierung mit Stefanie Reinsperger zu sehen und sich selbst ein Bild zu machen. Mit der 30-jährigen Schauspielerin wurde das Werk im Wiener Volkstheater produziert und nun nach ihrem Wechsel zum Berliner Ensemble von diesem in der Woche junger Schauspieler präsentiert. Im Jahr 2015 wurde Stefanie Reinsperger zur „Schauspielerin des Jahres“ nominiert und kann nun ihre schauspielerischen Fähigkeiten im Parktheater Bensheim zeigen.