Seminar: „Die Zukunft des Politischen“

Bensheim.In der politischen Wissenschaft wird darüber diskutiert, wie das demokratische Modell weiterentwickelt werden kann. Vor allem seit den Wahlerfolgen populistischer Parteien hat die Thematik weiter an Aktualität gewonnen.

Der französische Historiker, Pierre Rosanvallon, sieht die Ursache der Vertrauenskrise im Misstrauen der Bürger gegenüber der Politik und deren Rolle im demokratischen System. Im einem Seminar der Kreisvolkshochschule Bergstraße zum Thema „Die Zukunft des Politischen“ werden seine Thesen analysiert und auf ihre Stichhaltigkeit hin abgeklopft.

Der Kurs läuft am Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 17 Uhr im Vhs-Gebäude in Bensheim, Am Wambolterhof 2. red

