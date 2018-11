Seminar zur Darmgesundheit

Bensheim.Ein gesunder Darm schützt vor Krankheiten, denn er stellt einen wichtigen Teil unseres Immunsystems dar.

Im Seminar der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße mit Heilpraktikerin Simone Matiasovski erhält man Tipps und Anleitungen, wie man durch gesunde Ernährung, Heilkräuter, homöopathische Mittel und andere natürliche Methoden den Darm pflegen, stärken und ihm Gutes tun kann. Mitzubringen sind Schreibsachen.

Der Kurs findet statt am Mittwoch, 28. November, von 17 bis 19 Uhr in der Vhs, Am Wambolter Hof 2, in Bensheim. red

