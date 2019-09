Seminar zur Stressbewältigung

Auerbach.In einem Impulsvortrag gibt Seelsorger Alexander Fellinger einen Überblick über mögliche Ursachen von Stress und dessen Bewältigung und stellt das anschließende siebenteilige Seminar vor. Unter dem Titel „Stress? – Ohne mich!“ lernen die Teilnehmer, Ursachen von Stress besser wahrzunehmen und mithilfe von praktischen Übungen den persönlichen Stresslevel auf ein gesundes Maß zu reduzieren.

Der Vortrag „Stress? – Ohne mich!“ findet am 13. Oktober, 19 Uhr, im Auerbacher Bahnhof, Hope-Center, statt. Das Seminar startet am darauffolgenden Donnerstag und findet jeweils wöchentlich donnerstags, 19 Uhr, am gleichen Ort statt. Der Vortrag ist kostenfrei, für das Seminar wird um eine Spende gebeten.

Infos und Kontakt: 0151/40653515, bensheim@hope-center.eu oder facebook.com/hopecenterbensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.09.2019