Seminare zum kindlicher Sexualität

Bensheim.Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms 2019 bietet die Beratungsstelle Pro Familia in Bensheim drei ganztägige Fortbildungen für Fach- und Leitungskräfte in Kindertageseinrichtungen an, die auch einzeln gebucht werden können.

Inhaltlich geht es in der Auftaktfortbildung um „Kindliche Sexualität“ und wie in Kindertagesstätten ein professioneller Umgang damit aussehen kann. Die zweite Fortbildung befasst sich mit der konzeptionellen Einbindung des Themas „Kindliche Sexualität“ in das bestehende pädagogische Konzept der Einrichtung. Ein sexualpädagogischer Konzeptbaustein gibt Fachkräften, Trägern, Eltern und Kindern Handlungssicherheit.

Eine positive und stabilisierende Sexualerziehung ist gleichzeitig eine gute Prävention vor sexueller Gewalt durch Erwachsene. In der dritten Fortbildungsveranstaltung wird speziell dazu Fachwissen vermittelt.

Die Anfangsveranstaltung „Kindliche Sexualität und die psychosexuelle Entwicklung“ findet am Freitag (22.) von 9 bis 16 Uhr in den Räumen der Beratungsstelle in der Promenadenstraße 14 statt und wird von der Referentin Sabine Vormweg durchgeführt. Am 10. Mai folgt das Thema „Kindliche Sexualität als Konzeptionsbaustein“ und den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet am 13. September die Fortbildung „Sexuelle Gewalt durch Erwachsene an Kindern und der Umgang damit in Kindertageseinrichtungen“.

Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Anmeldung unter Telefon 06251/68191 oder E-Mail bensheim@profamilia.de. red

