Senfkornschule besteht seit fünf Jahren – und wächst weiter

Bensheim.Die Senfkornschule wird fünf Jahre alt. Als Bensheims erste Grundschule in freier Trägerschaft nahm die Kleinschule in der Lilienthalstraße im September 2014 den Betrieb auf. Der besondere pädagogische Schwerpunkt der Schule liegt in der christlichen Wertevermittlung. Täglich wird an der Schule mit allen Schülern gesungen, werden biblische Geschichten und Werte thematisiert und die Feste des Kirchenjahres altersgerecht umgesetzt.

Das Angebot wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut, so dass mittlerweile knapp 50 Kinder die Klassen 1 bis 6 besuchen. Nun erhielt die Senfkornschule die Genehmigung zum Aufbau einer Integrierten Gesamtschule bis Klasse 10. Träger der Schule ist die Pädagogische Initiative Bergstraße. Für den Schulbesuch wird monatlich Schulgeld gezahlt. red/Bild: Schule

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.07.2019