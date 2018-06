Anzeige

Auerbach.Der Jahresausflug führte die Senioren der Pfarrei Heilig Kreuz Auerbach dieses Mal zunächst nach Alsbach, wo sie von der Frauengruppe herzlich begrüßt und bewirtet wurden und mit ihnen gemeinsam die evangelische Kirche in Augenschein nahmen.

Dort stand bereits im 12. Jahrhundert eine Kapelle an gleicher Stelle. Der achteckige Chorraum wurde wahrscheinlich 1466 angebaut, auf dem Schlussstein befindet sich der Wappen der damaligen Grundherren zu Erbach. Ein sehenswerter Taufstein geht auf das Jahr 1614 zurück. Im Anschluss an den Besuch in Alsbach fuhr die Gruppe weiter nach Darmstadt zum ehemaligen Pfarrer von Heilig Kreuz, Josef Belenyesi. Nach Gebet, Gesang und Segen für eine gute Heimfahrt, ging es zurück nach Auerbach.

Der nächste Seniorennachmittag findet am Donnerstag, 12. Juli, um 14.30 Uhr statt. gs/Bild: Pfarrei