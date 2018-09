Senioren feiern Oktoberfest

Bensheim.In wenigen Tagen ist es wieder soweit, wenn der Münchner Oberbürgermeister mit dem Anstich des ersten Fasses Oktoberfestbier und dem Ausruf: „O‘zapft is!“ das weltweit größte Volksfest eröffnen wird, das anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen Ludwig von Bayern mit Therese von Sachsen-Hildburghausen im Jahre 1810 seine Wurzeln hat.

Auch die Senioren der katholischen Gemeinde Sankt Georg feiern am Dienstag (11.) wieder ihr beliebtes Oktoberfest mit bayerischen Schmankerln und original Wiesn-Festbier. In diesem Jahr können sie auch an einem Sprachkurs mit der Überschrift „Lernen Sie Boarisch“ teilnehmen, damit sie Wörter wie Aafdoudera, Barasoi, Dolggenbudza, Potschamperl und Oachkatzl verstehen können.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen Helmut Gondolph und Georg Keil, die mit ihrem Auftritt bei der von der Stadt Bensheim organisierten Ü-90-Party bundesweite Aufmerksamkeit erzeugten. Beginn ist um 14.30 Uhr im Pfarrzentrum. Gäste sind willkommen. red

