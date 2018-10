Senioren im Schwarzwald

Bensheim.„Was haltet ihr davon, wenn wir diesmal im Schwarzwald unsere Freizeit verbringen?“, so klang es einst im Seniorenkreis „60 plus/minus“ der Christuskirche Bensheim. Nachdem die Gruppe schon zwei mal an der Ostsee war, wurde der Schwarzwald als neues Ziel ausgewählt.

Eine gesegnete Woche

Die Fahrt ging nach Villingen-Schwenningen ins Hotel Tannenhöhe der Aidlinger-Schwestern. Ein Busunternehmen aus Riedstadt fuhr die Gruppe sicher bis vors Haus, welches von typischen Schwarzwälder Tannen und Fichten umgeben ist.

Man fand eine liebevolle Aufnahme und spürte, dass hier Gott am Wirken ist. Gemeinsam mit Pastor Klaus Koch verbrachten die Senioren eine gesegnete Woche. Nach dem Motto „Der Mensch lebt nicht von Brot allein“ gab es natürlich auch geistliche Nahrung, denn die Bensheimer durften sich einer Bibelwoche anschließen, mit dem Thema „Israel in Geschichte und Prophetie“.

Erfahrener Israel-Kenner

Hier wurde von erfahrenen Israel-Kennern viel über das Volk der Juden, ihre Leidens- und Erfolgsgeschichte und über das wunderbare Land Israel berichtet. Die Vorträge, mit vielen Bildern unterstützt, haben alle sehr berührt und nachdenklich gemacht, was Gott durch die Propheten vorausgesagt, was sich bereits erfüllt hat und zweifellos noch erfüllen wird: „Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.10.2018