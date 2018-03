Anzeige

Bensheim.Die Senioren-Union hat Mitglieder der Jungen Union zu ihrer monatlichen Zusammenkunft eingeladen. Aktuelle politische Themen wollen die Vertreter der beiden CDU-Vereinigungen aus der Perspektive der unterschiedlichen Generationen betrachten.

Das gemeinsame Gespräch beginnt am Montag (19.), um 17 Uhr, im Seniorentreff, Hauptstraße 53. Die nächste Veranstaltung ist dann am Montag, 12. März: Es steht eine Besichtigung des Weinguts der Stadt Bensheim mit anschließender Weinprobe auf dem Programm. Treffpunkt wird um 15.30 Uhr in der Darmstädter Straße 6 sein. red