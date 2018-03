Anzeige

Bensheim.Zur Besichtigung des Weinguts der Stadt Bensheim am Montag (12.) lädt die Senioren-Union ein. Die CDU-Vereinigung will sich bei Winzer Axel Seiberth über die Rahmenbedingungen für den Weinanbau informieren und den Ausbau der Weine erklären lassen. Nach dem Rundgang durch den Betrieb folgt eine Weinprobe. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Weingut, Darmstädter Straße 6, Bensheim.

Zudem kündigt die Senioren-Union ihren Ausflug nach Sessenheim und Soufflenheim an. In die beiden Orte im Elsass führt eine Bustour am Montag, 14. Mai. Auf dem Programm stehen an diesem Tag auch noch eine Führung durch das Kloster Lichtenthal und ein Aufenthalt in Baden-Baden.

Anmeldung bei Brigitte Sattler, Telefon 06251/39303, und Josef Gewinner, Telefon 06251/849996. red