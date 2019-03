Senioren-Union fährt nach Frankfurt

Bensheim.Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz berichtet bei der Zusammenkunft der Senioren-Union am heutigen Mittwoch (20.) über aktuelle politische Themen. Im Mittelpunkt stehen Informationen aus ihrem Dezernat, das Gesundheit und Verbraucherschutz sowie Jugend und Arbeit umfasst. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Seniorentreff, Hauptstraße 53.

Die CDU-Vereinigung kündigt zudem einen Tagesausflug nach Frankfurt am Main an. Am Dienstag, 9. Juli, ist die neue Altstadt das Ziel der Senioren. Eine Schifffahrt entlang des Mainufers und der Abschluss in Sachsenhausen stehen weiter auf dem Programm.

Anmeldungen nehmen Birgit Sattler, Telefon 06251/39303, und Josef Gewinner, Telefon 06251/ 849996, entgegen. red

