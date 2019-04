Seniorenbeirat lädt zu Rhein-Schifffahrt ein

Bensheim.Auch in diesem Jahr findet wieder für Senioren die schon zur Tradition gewordene Schifffahrt auf dem Rhein statt, die in diesem Jahr von St. Goar über die Loreley nach Bingen führen wird. Durch das Team Familien, Jugend, Senioren und Vereine – vertreten von Andrea Schumacher – konnte auch für dieses Jahr das Schiff „Loreley Elegance“ gechartert werden.

Es stehen wieder sechs Omnibusse zur Verfügung, die am Dienstag, 18. Juni, morgens um 9.30 Uhr am Bahnhof Bensheim bereitstehen, um die reiselustigen Senioren aus dem gesamten Stadtgebiet nach St. Goar zu bringen und nachmittags gegen 16 Uhr in Bingen wieder abzuholen.

Sondersprechstunden

Der Ticketverkauf für die Fahrt erfolgt auch dieses Mal durch das Team des Kommunalen Seniorenbeirats der Stadt Bensheim mit Hannelore und Dieter Seiche. In der Karwoche vom 15. bis 18. April haben die Seiches Sondersprechstunden eingerichtet, damit jeweils in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr der Verkauf reibungslos über die Bühne gehen kann.

Die Verkaufsstelle befindet sich im Gebäude des ehemaligen Seniorentreffs, im ersten Stock in der Hauptstraße 53 mit Aufzug. Nach der Schließung des „Treffs“ ist der Eingang nun im Seitengässchen zwischen dem Gebäude und der Sparkassen-Filiale.

Wie Dieter Seiche mitteilt, gibt es schon jetzt zahlreiche Vorabreservierungen, weitere Reservierungen sind noch von Dienstag bis Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr unter der Rufnummer 06251/550096 möglich.

Interessierte Senioren sollten sich baldmöglichst entscheiden, denn zwischenzeitlich sind schon etliche Tickets vergriffen. Wer bereits Tickets reserviert hat, sollte die Kosten in der Karwoche im Rahmen der genannten Sondersprechstunden begleichen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.04.2019