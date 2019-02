Seniorenfastnacht im Kolpinghaus

Bensheim.Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Bensem Eijo!“ bei der christlichen Seniorenfastnacht am Sonntag (24.) im Bensheimer Kolpinghaus. „Gemeinsam lacht es sich besser, außerdem ist es gesund und heilsam“, heißt es in der Vorankündigung.

Brigitte Schmidt, die gute Fee des Kolpinghauses, hat wieder ein kurzweiliges Programm zusammengestellt, für ausgelassene Stimmung ist bestens gesorgt. Beginn ist um 14.11 Uhr. Gäste sind willkommen.

„Lachen gehört zum Menschsein“

„Da Lachen zum Menschsein gehört, und Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war, dürfen wir mit Recht annehmen, dass er in bestimmten Situationen herzhaft gelacht hat, ihm der sprichwörtliche jüdische Humor nicht fremd war und er mit Sicherheit nicht zufällig sein erstes Zeichen auf der Hochzeit zu Kana tat, auf der bekanntlich sehr viel Wein getrunken wurde“, heißt es in der Ankündigung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.02.2019