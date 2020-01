Seniorenkreis der Weststadt

Bensheim.Der Ökumenische Seniorenkreis der Bensheimer Weststadt lädt am Mittwoch (15.) um 15 Uhr zu einem Gottesdienst in die Kapelle von Sankt Laurentius ein. Im Anschluss an den Gottesdienst findet gegen 15.30 Uhr im angrenzenden Gemeindezentrum in der Tannbergstraße ein Neujahrsempfang mit Kaffee und Kuchen statt.

Die „Farben“ werden an diesen Seniorennachmittag das Thema sein und ein humorvoller, kurzer Film mit der vermeintlichen „Farbe des Alters“ wird gezeigt. Danach bleibt bei einem Glas Sekt noch Zeit über eigene Lieblingsfarben ins Gespräch zu kommen.

Jeder, der sich zur älteren Generation zugehörig fühlt und gerne mal reinschauen möchte, um den Seniorenkreis kennenzulernen, ist eingeladen. Ein Fahrdienst steht zur Verfügung. Anmeldung im Pfarrbüro von Sankt Laurentius, Telefon 06251/4160. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.01.2020