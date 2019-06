Seniorentreff mit lustigem Ratespiel

Auerbach.Bereits für kommenden Freitag, 7. Juni, lädt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Auerbach zum monatlichen Seniorennachmittag ab 14.30 Uhr in das Bürgerhaus Kronepark ein. Abweichend vom ursprünglichen Programm kommt es zu einer interessanten Filmdarbietung durch Karl Christ, der in eine Rückblende auf vergangene Fahrten verschiedene Fehler eingebaut hat, die es von den Teilnehmern zu erraten gilt. Natürlich winken den besonders Aufmerksamen kleine Preise. Wie immer ist auch an diesem Nachmittag bestens für Kaffee und Kuchen gesorgt.

Tanz am Pfingstmontag

Die Tanzfreunde kommen am Pfingstmontag, 10. Juni, ab 15 Uhr wieder für drei Stunde voll und ganz auf ihre Kosten, wenn Gerald Schneider im Bürgerhaus Kronepark zum Tanz aufspielt. Wer aber nicht unbedingt das Tanzbein schwingen will, ist dennoch herzlich eingeladen, bei Kuchen und Kaffee unterhaltsame Stunden zu verbringen.

Der monatliche Busausflug der Awo führt diesmal in den Taunus, wo am 25. Juni die Saalburg und das Keltenmuseum angesteuert werden. Hierzu werden Mitte Juni noch weitere Informationen über die Presse erfolgen. kn

