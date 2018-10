Seniorentreff vor dem Aus

Bensheim. Eine Bensheimer Institution hat offenbar keine Zukunft mehr: Der beliebte Generationentreff (früher Seniorentreff) in der Fußgängerzone könnte in den nächsten Monaten schließen. Getragen wird die Anlaufstelle für Ältere von einem Verein, in dem sich engagierte Frauen über Jahrzehnte eingebracht und den Treff am Laufen gehalten haben.

Weil für das Team um Erika Roß aber jüngere Nachfolger fehlen, stehen Verein und Einrichtung nun vor dem Aus. „Die Vorsitzende hat der Stadt mitgeteilt, dass sie ihr Amt nicht mehr weiterführen möchte. In der kommenden Woche ist ein Treffen mit ihr und ihrem Team vereinbart, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen“, teilte das Rathaus am Freitag auf Nachfrage mit.

In der Verwaltung denke man bereits über Alternativen nach. Man hoffe, ein ähnliches Angebot in ebenfalls zentraler Lage anbieten zu können. „Dazu stimmen wir uns intensiv mit allen Beteiligten ab - wie dem Seniorenbeauftragten, dem Seniorenbeirat und dem Mehrgenerationenhaus“, erklärte Pressesprecher Matthias Schaider. dr

Bericht in der Samstagausgabe

