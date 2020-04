Seniorenzentrum Thema bei der BfB

Evangelische Kirche

Pfarrerin bleibt doch bis Ende nächsten Jahres

Die evangelische Pfarrerin in Lindenfels, Pfarrerin Jutta-Grimm Helbig (BILD: Neu), darf bis zu ihrem Ruhestand am 1. Dezember nächsten Jahres mit einer vollen Stelle in ihrer Gemeinde weiterarbeiten. Das teilte Grimm-Helbig ...