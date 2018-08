Anzeige

Bensheim.Mit der Masche des falschen Polizeibeamten konnten Trickbetrüger am Mittwoch eine Bensheimer Seniorin manipulieren. Mit mehreren Anrufen haben die Kriminellen im Laufe des Vormittags erreicht, dass die 76-Jährige ihre Ersparnisse in Höhe von 9000 Euro von der Bank abhob und das Geld in einem Umschlag auf eine Parkbank auf der Grünfläche an der Weggabelung zur Bundesstraße 3 deponierte.

Den Umschlag nahmen die Täter an sich, als die Frau gegen 12 Uhr auf dem Nachhauseweg war. Zu Hause hatte die Frau schließlich ein schlechtes Gefühl und alarmierte die richtige Polizei.

Angst am Telefon gemacht

Die Täter gaben am Telefon vor, dass bei der Seniorin eingebrochen und zudem ihre Ersparnisse auf dem Bankkonto gegen Falschgeld ausgetauscht werden sollte. Aus Angst um ihr Hab und Gut folgte die 76-Jährige im guten Glauben den Anweisungen der Betrüger und fiel auf die miese Masche herein, so die Polizei.