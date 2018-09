September-Tour nach Reichelsheim

BEnsheim.Die gemeinsame Wanderung zum Gasthaus Borstein war im August wieder eine sehr gut besuchte Veranstaltung der DJK/SSG Outdoor- Abteilung. War die Gruppe „Wandern für Aktive“ von Bensheim nach Reichenbach über den Hohenstein zum Gasthaus Borstein und zurück nach Bensheim gewandert, geht es jetzt im September nach Reichelsheim.

Treffpunkt ist am Sonntag (23.) um 9 Uhr der Nettoparkplatz in Bensheim. In Fahrgemeinschaft wird nach Laudenau zur Freiheit gefahren. Hier geht es auf einen anspruchsvollen Rundweg auf die Nibelungenspur und die des Ritters Rodenstein. Die Bismarckwarte, der „Stortz“ und die Irrbach-Quelle und die Burg Rodenstein sind nur einige Punkte, die die Wanderführerin angegeben hat.

Diese Rundtour findet mit Rucksackverpflegung statt, zum Schluss ist eine Einkehr bei Kaffee und Kuchen geplant. Auch wird darauf hingewiesen, dass die reine Gehzeit ca. sechs Stunden beträgt. Über Gäste freut sich die Gruppe. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018