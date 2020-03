Service-Center geschlossen

Bensheim.Die GGEW hat seit Montag ihren Servicecenter in der Bensheimer Dammstraße bis auf Weiteres. „Wir bitten unsere Kunden, sich stattdessen telefonisch oder per Mail an unsere Servicemitarbeiter zu wenden“, so Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb & Services GGEW AG und Susanne Schäfer, Geschäftsführerin GGEW net GmbH.

Persönlicher Kontakt sei nur noch in Ausnahmefällen möglich und könne telefonisch oder über die Sprechanlage am Eingang des alten Bürogebäudes angefragt werden.

Vorbeugende Maßnahme

Die Schließung der Servicecenter sei eine vorbeugende Maßnahme zum Schutz des Personals, der Kunden und der Bevölkerung in der Region. Damit solle ein Beitrag geleistet werden, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

„Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme. Der Gesundheitsschutz steht für uns an oberster Stelle“, erklärt Vorstand Carsten Hoffmann.

Am Samstag hatte man bereits das Basinus-Bad auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die GGEW AG beobachtete die aktuelle Situation in Bezug auf den Coronavirus intensiv und bewerte sie in regelmäßigen Lagebesprechungen. Weitere Maßnahmen könnten gegebenenfalls kurzfristig umgesetzt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.03.2020