Sexueller Übergriff auf Zeller Kerb

Zell.Die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim sucht für die weiteren Ermittlungen nach einem sexuellen Übergriff auf der Zeller Kerwe am 11. August einen Zeugen, der die Situation richtig eingeschätzt hat und dazwischen ging. Das teilte die Polizei am Dienstag mit, nachdem sie zuvor nicht über den Zwischenfall informiert hatte.

Angreifer war ein Bekannter

Durch den Einsatz des Zeugen ließ der beschuldigte 19-Jährige aus Bensheim, bei dem es sich um einen Bekannten der angegriffenen 18-Jährigen handelt, ab. Die junge Frau aus Bensheim wurde nach einem anfänglichen Gespräch immer mehr durch den 19-Jährigen am Eingang der Bankfiliale in der Gronauer Straße sexuell bedrängt.

Trotz Gegenwehr ließ der Mann erst von ihr ab, als der noch unbekannte Zeuge gegen 3 Uhr zur Hilfe kam. Das Kommissariat 10 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die das Geschehen zwischen 2 und 3 Uhr in der Gronauer Straße beobachtet haben, insbesondere den Zeugen, der durch sein couragiertes Auftreten die Situation für die junge Frau beenden konnte.

Unter der zentralen Rufnummer 06252/7060 können die Ermittler kontaktiert werden. pol

