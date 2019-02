Sibylle Weihrich in der Fernseh-Bütt

Bensheim.Über eine begeisterte Zuschauerin der Funken-Fastnacht wurde der Hessische Rundfunk vor sieben Jahren auf Sibylle Weihrich aufmerksam. Es folgte eine Einladung zur renommierten Sendung „Hessen lacht zur Fassenacht“.

Weihrich zögerte damals kurz, sagte zu und überzeugte in der Bütt die Macher der Show und das Publikum. Seitdem gab es immer mal wieder Gastspiele für die in Frankfurt lebende Bensheimerin, die seit dem vergangenen Jahr auch Vorsitzende der Grieseler Rote Funken ist.

Auch in diesem Jahr stand sie wieder auf der Bühne im Großen Sendesaal des HR. „Es waren zwei tolle Sitzungen, bei denen das Publikum voll auf seine Kosten gekommen ist“, bilanziert die Vollblut-Fastnachterin. Für sie schon Vergangenheit, für das Fernsehpublikum allerdings noch nahe Zukunft. Denn ausgestrahlt wurde die Aufzeichnung bisher nicht. Erster Sendetermin ist nun am Donnerstag (21.) um 20.15 Uhr. Weitere Chancen, die Funken-Chefin in Aktion zu erleben, sind am Mittwoch (27.), 22.30 Uhr, Montag, 4. März, 20.15 Uhr (Rosenmontag) und am Dienstag, 5. März, 23 Uhr.

Für Spaß und gute Laune sorgen unter anderem Johannes Scherer, Jürgen Leber, Tim Becker und Ralf Falkenstein. Auch Jürgen Drews, eigentlich nicht als Fastnachtsgröße berühmt geworden, war mit von der Partie und hat – so Sibylle Weihrich – „den Saal gerockt“.

Die Bensheimerin überzeugte mit ihrer Rede als Auftragsdichterin erwartungsgemäß auf ganzer Linie, wurde von den Zuschauern mit viel Applaus und von Moderator Dieter Voss mit einem dreifachen Eijo verabschiedet. Der gute Ruf der Bensheimer Fastnacht im Allgemeinen hat sich offenkundig längst bis in die Mainmetropole herumgesprochen.

Doch nicht nur in der Bütt ging es ab, getanzt wurde auch. Die Footloose-Garde aus Rodgau und die Showformation Ragazzi aus Limburg ließen es ordentlich krachen. Für die passende Musik zur bunten Party sorgten unter anderem das Heddemer Dreigestirn und viele mehr. dr

