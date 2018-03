Sich profilieren und Profil zeigen

Anzeige

Kürzlich fand ein interner Redewettbewerb als erster Schritt zu weiteren Wettbewerben statt. Rolf Cassells errang mit seiner Rede über Anarchie den ersten Preis. Da im Club jede Rede von einem Mitglied in Form einer Rede bewertet wird, gibt es auch einen Bewerter-Redenwettbewerb. Diesen gewann Simone Rechel.

Beide Sieger werden am 17. April in der Stadthalle Mörfelden-Walldorf beim „Area 3 Contest“ den Rhetorik-Club Bergstraße vertreten.

Am Dienstag, 13. März, haben Interessierte die Möglichkeit, an einem regulären Club-Abend des Rhetorik-Clubs Bergstraße dabei zu sein und seine spezielle Form des Rhetorik-Trainings kennenzulernen. Die Gäste des Abends können erleben, wie man in lockerer Atmosphäre mit interessanten und interessierten Menschen lernen kann, leichter, souveräner und spontaner vor anderen zu sprechen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im Nebenraum des Restaurant Weiherhaus, Saarstraße 56 in Auerbach. red

