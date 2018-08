Anzeige

Schwanheim.Sichelhenk in Schwanheim: Die Schwanheimer Vereine der IGSV Schwanheim feiern auch in diesem Jahr ihr traditionelles Bürgerfest. Am Samstag (18.) ab 18 Uhr wird zum Zeichen, dass die Ernte zu Ende ist, die Sichelhenk gefeiert.

Die ausrichtenden Vereine legen in diesem Jahr viel Wert auf regionale Spezialitäten. Zur Feier gibt es Fassbier von vier regionalen Brauereien aus Auerbach, Lorsch und Darmstadt. Die Bar wird übernommen vom Weinhaus Meyer, die neben Weinen verschiedene Cocktails im Angebot haben. Speisen werden erstmals unter anderem aus dem Smoker der Familie Schweickert angeboten.

Für die Unterhaltung und Stimmung wird ebenfalls Wert auf das Beste aus der Nähe geachtet. Am Samstagabend begibt sich Schwanheim auf ein musikalische Zeitreise zurück in die 1970er. Rico Bravo wird in die Welt des Schlagers führen. Für die kleinen Gäste wird vom lokalen Baumeister wieder eine Strohburg gebaut, wie sie in den vorigen Jahren bei den Kindern viel Spaß gebracht hat. Diese kann über das gesamte Wochenende erkundet und erklommen werden.