Sichelhenk mit viel Flair

Schwanheim.Die Stoppelfelder signalisieren es: Die Ernte ist eingebracht! Seit vielen Jahren feiert man in Schwanheim das Ende der Erntezeit mit dem Dorffest Sichelhenk. Der Höhepunkt des Festes war in der Vergangenheit der Umzug durch die Straßen des Bensheimer Stadtteils.

In diesem Jahr war alles anders und man kann das diesjährige Fest – um es neudeutsch auszudrücken – als Update „Sichelhenk 2.0“ bezeichnen.

Der Umzug wurde gestrichen und damit Kosten gespart. Außerdem konnten sich auch all jene am Sonntag zum Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen begeben, die in der Vergangenheit zu dieser Uhrzeit mit dem Vorbereiten des Umzuges beschäftigt waren.

Begonnen hatte das Fest am Samstag . Rund um das Dorfgemeinschaftshaus wurde gefeiert. Und das ausgiebig. Die letzten Gäste gingen erst am Sonntagmorgen, denn so eine mediterrane Stimmung hat man wohl selten bei der Sichelhenk erlebt. Dicht gedrängt saßen die Gäste auf den Bänken unter den Platanen und ließen sich die regionalen Spezialitäten und Getränke schmecken.

Hüpfburg aus Strohballen

So gab es unter anderem Fleisch aus dem Smoker der Familie Schweikert und Fassbier von Brauereinen aus Auerbach, Lorsch und Darmstadt. Ein Heimspiel hatte der musikalische Gast des Samstagabends: Rico Bravo konnte zu Fuß zu seinem Auftritt kommen. Mit „Fiesta Mexicana“ hatte er das richtige Lied für diesen heißen Abend in Schwanheim im musikalischen Repertoire. Die deutschen Schlager der 70er von „Anita“ bis „Wunder gibt es immer wieder“ ließ die Partystimmung bei der Sichelhenk aufkommen. Der Festsonntag begann mit dem traditionellen Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus unter der Mitwirkung des evangelischen Kindergartens. Zum Frühschoppen spielte der KKMV Fehlheim die passende Rahmenmusik, bevor die Feierabendmusiker das Zepter übernahmen. Für die Kinder gab es an den zwei Tagen eine ganz besondere Retro-Attraktion: eine Hüpfburg aus Strohballen.

Wer die Kinder beobachtete, wie sie ihren Spaß hatten am Rumklettern und Springen und dann am Himmel die Doppeldecker oder die Tante Ju entdeckte, der könnte sich in eine andere Zeit versetzt gefühlt haben. Nur die Handys der Eltern, die ihre Kinder eifrig fotografierten, ließ einem in die Jetztzeit zurückkehren. Ein schönes Dorffest ging am Sonntagabend zu Ende – und das Resümee war, dass die Sichelhenk auch ohne Umzug ein tolles Dorffest war. tn

