Bensheim. Bahnhöfe sind keine Wohlfühloasen. Wer sich dort aufhält, will in der Regel zügig woanders hin. Sofern die Bahn mitspielt, funktioniert das in den meisten Fällen auch. Trotz der kurzen Verweildauer sollten sich die Menschen in einem solchen Umfeld allerdings sicher fühlen können.

In Bensheim zeigt sich in letzter Zeit wieder verstärkt, dass das subjektive Sicherheitsempfinden ein anderes ist als die objektive Einschätzung der Ordnungsbehörden. „Es ist ein ganz normaler Bahnhof, an dem ab und zu etwas passiert“, fasst Wilhelm Eichheimer, Leiter der Polizeistation, die Lage aus seiner Sicht zusammen. Es gebe auch im Vergleich keine Auffälligkeiten, kein sehr hohes Deliktaufkommen - vor allem, wenn man sich vor Augen halte, dass der Bahnhof sehr gut frequentiert sei. Gleichwohl nehme man die Bedenken der Bürger ernst und habe darauf reagiert, so der Kriminalhauptkommissar. dr

