Bensheim. Wie sicher ist der Bensheimer Bahnhof? Eigentlich eine einfache Frage, auf die es aber keine allgemeingültige Antwort gibt. Die Polizei sieht mit Verweis auf ihre Statistiken dort keinen ausgewiesenen Gefahrenpunkt - auch wenn nicht von der Hand zu weisen ist, dass an Bahnhöfen generell öfter Einsätze zu fahren sind.

Bittet man Passanten oder Reisende um eine Einschätzung, zeigt sich allerdings ein anderes Bild. Viele fühlen sich in den Unterführungen oder Passagen nicht wohl, gehen mit einem unguten Gefühl an den Gruppen vorbei, die sich im Lauf des Tages an den einschlägig bekannten Plätzen versammeln oder haben schlicht Angst, wenn sie im Dunklen schlecht ausgeleuchtete Wege benutzen müssen. Es ist das vielzitierte „subjektive Sicherheitsempfinden“, das die Kommunalpolitiker verbessern und dafür viel Geld in die Hand nehmen wollen.

30 000 Euro hat die Koalition aus CDU, GLB und BfB im Haushalt bereitgestellt, allerdings zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. Der soll nun in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21. Juni aufgehoben werden, so dass die Vorhaben umgesetzt werden können. Worum es dem Dreier-Bündnis konkret geht, darüber informierte die CDU-Fraktion am Dienstagabend bei einem Rundgang. dr