Die Folge: Nur 14 der insgesamt 5000 Textilfabriken in Bangladesch sind bislang ohne Mängel. Im Rahmen der Internationalen Woche in Bensheim (Veranstalter: Christoffel-Blindenmission, Stadt und Kübel-Stiftung) zieht die MenschenrechtsInitiative am Mittwoch, 13. Juni, ab 19.30 Uhr im Bensheimer Haus am Markt (Mehrzwecksaal) bei einer Film- und Vortragsveranstaltung mit dem Titel „Der wahre Preis. Ausbeutung in der Textilindustrie“ fünf Jahre nach der Rana Plaza-Katastrophe eine vorläufige Bilanz.

Es stellt sich die Frage, ob unter dem Aspekt der UN-Nachhaltigkeitsziele kurzfristige verbindliche Verbesserungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen in der globalen Textilindustrie möglich sind. red

