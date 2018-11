Sicherheit soll wahrnehmbar verbessert werden

Bensheim. Die Gastgeber waren klar in der Überzahl. Im Kolpinghaus kamen auf über 50 Vertreter von Polizei und Stadt, Kommunalpolitik und Ordnungsamt nur ein knappes Dutzend Bürger. Dürftig für eine Bürgerversammlung zum Thema Sicherheit. Wertet man die Resonanz als Spiegel, dann ist Bensheim eine enorm sichere Stadt.

Klar ist aber auch, dass sich die Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen wie diesen nicht unbedingt mit den kritischen Stimmen aus dem Hinterhalt deckt, die immer wieder laut werden: Dass es in der Stadt zu viele „Angsträume“ gebe, dass es an etlichen Stellen zu dunkel sei und dass sich die gefühlte Sicherheit nicht mit den polizeilichen Statistiken decke. Dieser Komplex war Thema der Versammlung. Konkret ging es um die Beteiligung Bensheims am Kompass-Programm des Hessischen Innenministeriums („KOMMunal ProgrAmm SicherheitsSiegel“).

Ziel dabei ist, dass durch die Zusammenarbeit von Polizei, Stadt und Bürgern ein Konzept erarbeitet wird, das die objektive Sicherheit allgemein und vor allem wahrnehmbar verbessern soll. Eine erste Standortbestimmung soll Anfang nächsten Jahres im Rahmen einer Sicherheitskonferenz erfolgen. Teilnehmen sollen möglichst viele lokale Akteure aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen: Schule und Vereine, Polizei und Soziales. Eingeladen werden sollen aber auch Menschen von der Straße, über die häufig, mit denen aber eher selten gesprochen wird. „Wir wollen auch die Leute vom Bahnhof hören“, kündigte Stadtrat und Ordnungsdezernent Adil Oyan im Kolpinghaus an. Im Herbst 2019 sollen dann bei einer zweiten Konferenz detaillierte Konzepte vorgestellt werden. (tr)

