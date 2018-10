Sicherheit Thema bei den Grünen

Bensheim.Statistisch ist die Anzahl der Straftaten rückläufig und auf dem niedrigsten Stand seit 1980. Trotzdem gibt es ein Unsicherheitsgefühl in der Gesellschaft. „Dies nehmen wir Grüne ernst. Mit dem gemeinsamen Antrag der Koalition haben wir in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass es mehr Stadtpolizisten geben soll und dass ein Konzept für mehr Sicherheit am Bahnhof erstellt wird, bei dem es auch um eine Optimierung der schon vorhandenen Kameraüberwachung und eine bessere Beleuchtung geht“, so Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Weiterhin wurde beschlossen, dass im Empfangsgebäude des Bahnhofs – wie mehrfach berichtet – eine Außenstelle der Stadtpolizei errichtet wird. Außerdem wird Bensheim an der bundesweit einmaligen Sicherheitsinitiative KOMPASS teilnehmen. Dabei werden passgenaue Sicherheitskonzepte erarbeitet und gemeinsam umgesetzt.

Die GLB weist darauf hin, dass das Projekt in einer Bürgerversammlung im November öffentlich diskutiert wird. Sicherheit ist Thema in der grünen Fraktionssitzung am Dienstag (16.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof, Bahnhofstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.10.2018