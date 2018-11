Sicherheitstraining am Zebrastreifen

Auerbach.An der Auerbacher Schlossbergschule macht man sich schon seit vielen Jahren Gedanken, wie man den Schulweg sicherer gestalten kann. So wurde in der Vergangenheit mit gelben Füßen auf dem Asphalt der Weg zur Schulbetreuung im alten Auerbacher Rathaus und zu der Bushaltestelle in Richtung Hochstädten markiert.

Eine gefährliche Stelle ist für die Schüler die Überquerung der Bachgasse. Dies umso mehr, da der Zebrastreifen kaum noch als solcher zu erkennen war. Und so kontaktierten die Schulleitung und der Schulelternbeirat die Bensheimer Straßenverkehrsbehörde. Man fand offene Ohren, und so wurde der Zebrastreifen durch den KMB erneuert. Mit einem Sicherheitstraining wurden jetzt die Grundschüler mit der neuen Situation in der Bachgasse vertraut gemacht. Unser Bild zeigt die Klasse 1a mit ihrer Lehrerin Stefanie Frey beim Sicherheitstraining. Gekommen waren zu diesem Termin auch Schulleiter Christian Zimmermann und Anja Buttero vom Schulelternbeirat, die im Namen ihrer Kollegin Silke Sturm sich für die gute Kooperation mit der Straßenverkehrsbehörde bedankte.

Den guten Austausch mit der Schule und dem Schulelternbeirat betonte auch Lisa Wächter von der Straßenverkehrsbehörde. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.11.2018