Sieben Gottesdienste an Heiligabend

Bensheim.Um möglichst vielen Menschen den Besuch eines Gottesdienstes mit den gebotenen Abstands- und Hygieneregeln zu ermöglichen, werden an Heiligabend sieben Gottesdienste in der Michaelsgemeinde angeboten.

Jeweils um 15, 16.30 und 18 Uhr finden Gottesdienste sowohl in der Michaelskirche als auch im Pfarrgarten in der Hemsbergstraße 48 statt. Um 23 Uhr wird die Christmette in der Michaelskirche gefeiert. Die Gottesdienste im Pfarrgarten am Hemsberg werden von Pfarrer Kunz gehalten, die in der Michaelskirche von Pfarrer Bergner.

Anmeldung erforderlich

Um 15 Uhr werden die Gottesdienste als Familiengottesdienste gestaltet. Im Pfarrgarten am Hemsberg werden Kinderchorkinder den Gottesdienst musikalisch bereichern. In der Michaelskirche wird ein Krippenspiel aufgeführt.

Für die reibungslose Organisation ist eine Anmeldung geboten: Telefon 06251/69237 oder per Mail an Michaelsgemeinde-Bensheim@t-online.de red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.12.2020