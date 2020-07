Sieben Schwäne legen Verkehr auf der A 5 lahm

Bensheim.Eine auf Wanderschaft befindliche siebenköpfige Schwanenfamilie legte am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Autobahn A 5, zwischen den Anschlussstellen Heppenheim und Bensheim, den Verkehr für fast zwei Stunden nahezu lahm. Zum Teil konnten die Verkehrsteilnehmer aber auch von der Polizei an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Polizeipräsidium Südhessen.

Das Elternpaar mit seinen fünf Kleinen hatte sich auf die Autobahn verirrt. Drei aufmerksame Autofahrer erkannten die Gefahr glücklicherweise sofort, bremsten den Verkehr ab, kesselten die Schwäne mit ihren Fahrzeugen geschickt ein und verständigten anschließend die Polizei, die wiederum die Feuerwehr und die Berufstierrettung Rhein-Neckar zur Unterstützung hinzuzog.

Die Brandschützer zeigten anschließend, dass sie auch von Tierrettung durchaus etwas verstehen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten mitten auf der Autobahn mit Leitern eine Art Gehege um die Schwäne herum auf, und gemeinsam mit den Mitarbeitern der Tierrettung Rhein-Neckar wurde die Schwanenfamilie im Anschluss wohlbehalten an der Erlache ausgesetzt und ins Wasser entlassen.

Aufgrund der Rettungsaktion kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen. Gegen 8.15 Uhr war die Strecke wieder frei befahrbar. Die Autobahnpolizei bedankt sich bei den im Stau stehenden Verkehrsteilnehmern für die Geduld, heißt es abschließend aus dem Polizeipräsidium.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.07.2020