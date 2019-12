Siedlergemeinschaft ehrt viele treue Mitglieder

Bensheim.Der Adventskaffee der Siedlergemeinschaft Bensheim am Samstag im Siedlerheim gab den richtigen Rahmen, um langjährigen treuen Mitgliedern Danke zu sagen. Otmar Fink, Mitglied im Verband Wohneigentum, hatte dazu wertvolle Urkunden mitgebracht. Die Auszeichnungen waren eingebunden in ein unterhaltsames Programm. Heini Peter zeigte seine Aufnahmen vom Ausflug zur Bundesgartenschau. Hannelore Schmanke gesellte sich mit Kindern der Musikschule in die Runde, die auf ihren Blockflöten Weihnachtslieder spielten.

Bei Kaffee und Kuchen erlebten die Mitglieder der Siedlergemeinschaft unterhaltsame Stunden. Unser Bild entstand bei den Ehrungen und zeigt (v.l.) Willi Becker (25 Jahre), Siegfried und Ellen Volkheimer (40 Jahre), Franz und Monika Smettan (40 Jahre), zweiten Vorsitzenden Werner Knust (goldene Verdienstnadel und Brosche), Cecilie Kellermann (40 Jahre), Stase Engel (40 Jahre), Ursula Blumenschein (50 Jahre), Horst Fischer (50 Jahre) und Vorsitzenden Jürgen Engel. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019