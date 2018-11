Siegesfeier beim KSC Bensheim

Bensheim.Auch wenn das Jahr noch nicht ganz vorbei ist, am Samstag konnte man beim KSC Bensheim schon das erfreuliche Resümee ziehen: 2018 war ein gutes Jahr für den Boxsport in Bensheim. Mit mehreren größeren Boxveranstaltungen, darunter ein großes Turnier für Frauen in der Weststadthalle, konnte der KSC eine breite Öffentlichkeit erreichen und den Boxsport in der Stadt weiter etablieren.

Dies galt es am Samstag im Vereinsheim an der Schwanheimer Straße zu feiern. Stolz konnte der Vorsitzende Reginald Schulze verkünden, dass der KSC Bensheim für seine ausgezeichnete Kinder- und Jugendarbeit gleich zweimal prämiert wurde. So konnte man sich nicht nur über den Sonderpreis der Volksbank freuen, auch Lotto Hessen war auf die vorbildliche Jugendarbeit aufmerksam geworden und hatte den KSC mit einem Sonderpreis bedacht.

Dazu passte, dass im Boxring die vierjährige Magdalena Janicka an diesem Nachmittag als 200. Mitglied des Vereins begrüßt werden konnte. Vor der Bensheimer Boxarena wurde ein Luftballonwettbewerb gestartet. Für den Ballon, der am weitesten fliegt, gibt es als Gewinn ein Urlaubswochenende für vier Personen. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.11.2018