„Silent Walk“ in der Adventszeit

Bensheim.Ein gemütlicher Spaziergang in der Natur in tiefem Schweigen. Sich in nonverbaler Kommunikation üben und die Stille in der Gruppe genießen. Danach bietet sich die Möglichkeit zum kleinen Austausch über das Erlebte.

Der von der Kreisvolkshochschule angebotene Spaziergang – „Silent Walk“ – findet bei jedem Wetter statt. Teilnehmer sollten gut für sich selbst sorgen und in bequemer und wetterfester Kleidung sowie guten Wander- bzw. Turnschuhen kommen und etwas zum Trinken mitbringen.

Der Kurs läuft viermal freitags, von 10 bis 11.30 Uhr. Treffpunkt ist Am Oberhof 17, in Bensheim-Schönberg. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.11.2019