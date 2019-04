Silvia erhält Preis in Bensheim

Königin Silvia setzt sich für die Belange von Kindern ein. © dpa

Bensheim.Royaler Besuch an der Bergstraße: Königin Silvia von Schweden wird für ihr Engagement für Kinder mit dem diesjährigen Karl Kübel Preis ausgezeichnet. „Mit ihrer World Childhood Foundation kämpft sie gegen die Ausbeutung und Vernachlässigung von Kindern, gegen Misshandlung und Missbrauch sowie für bessere Lebensbedingungen für Mädchen und Jungen“, sagte Daniela Kobelt Neuhaus vom Vorstand der Karl Kübel Stiftung gestern.

Der mit 25 000 Euro dotierte Preis wird am 6. September in Bensheim übergeben. Königin Silvia werde die Auszeichnung persönlich entgegennehmen, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Die Stiftung wurde 1972 vom Unternehmer Karl Kübel gegründet und engagiert sich in verschiedenen Projekten für Kinder und Familien. lhe/tbö

